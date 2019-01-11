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СБУ попередила контрабанду предметів старовини до РФ

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 22:56
СБУ попередила контрабанду предметів старовини до РФ
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Тривають слідчі дії

У Херсоні співробітники Служби безпеки України попередили контрабанду до Російської Федерації (РФ) колекції культурних цінностей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Було встановлено, що мешканець обласного центру скуповував у місцевих колекціонерів предмети старовини для перепродажу за кордон.

За інформацією СБУ, покупців чоловік підшуковував серед своїх знайомих та на спеціалізованих Інтернет-аукціонах.

СБУ попередила контрабанду предметів старовини до РФФото: вилучені матеріали (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримали контрабандиста в одному із поштових відділень під час відправки до РФ колекції старожитностей, за яку зловмисник планував отримати 1 тис. доларів.

"За висновками експертів вилучені предмети старовини відносяться до періоду VІІ ст. до н.е. - ХV ст. н.е., вони мають велику історичну цінність й не підлягають вивезенню за кордон без відповідного державного дозволу", - йдеться у повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили харків'янина, завербованого спецслужбами країни-агресора для проведення підривної діяльності проти України.

Також РБК-Україна писало, що Тернопільський міськрайонний суд засудив до 4,5 років ув'язнення інформатора терористичної організації "ЛНР".

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