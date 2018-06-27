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СБУ предотвратила заказное убийство херсонского бизнесмена

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 16:19
Фото: задержаны (ssu.gov.ua)
Фото: задержаны (ssu.gov.ua)

Коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили заказное убийство херсонского бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство одного из херсонских бизнесменов", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных спор.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для "подбора"исполнителя заказа. Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на основании решения суда злоумышленник задержан в Киеве и ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14, ч. 2 п. 11 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области из изолятора временного содержания сбежали двое злоумышленников.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Убийство, бизнес, Херсон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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