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СБУ попередила замовне вбивство херсонського бізнесмена

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 16:19
Фото: затримані (ssu.gov.ua)
Фото: затримані (ssu.gov.ua)

Комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили замовне вбивство херсонського бізнесмена. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство одного із херсонських бізнесменів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам з Херсона, з якими він перебував у гострому конфлікті через грошові та майнові суперечки.

"Оперативники спецслужби задокументували, що бізнесмен через посередників звернувся до представників кримінальних кіл південного регіону для "підбору"виконавця замовлення. Він запланував вбивство одного з компаньйонів, другого збирався залякати, погрожуючи нанесенням шкоди життю та здоров’ю членам його родини і знищенням їх майна", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на підставі рішення суду зловмисника затримано у Києві та повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч. 2 п. 11 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Херсонській області з ізолятору тимчасового тримання втекли двоє зловмисників.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Вбивство, бизнес, Херсон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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