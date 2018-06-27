СБУ попередила замовне вбивство херсонського бізнесмена

Комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили замовне вбивство херсонського бізнесмена. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство одного із херсонських бізнесменів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам з Херсона, з якими він перебував у гострому конфлікті через грошові та майнові суперечки.

"Оперативники спецслужби задокументували, що бізнесмен через посередників звернувся до представників кримінальних кіл південного регіону для "підбору"виконавця замовлення. Він запланував вбивство одного з компаньйонів, другого збирався залякати, погрожуючи нанесенням шкоди життю та здоров’ю членам його родини і знищенням їх майна", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на підставі рішення суду зловмисника затримано у Києві та повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч. 2 п. 11 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Херсонській області з ізолятору тимчасового тримання втекли двоє зловмисників.