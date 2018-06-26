У Херсонській області з ізолятору тимчасового тримання втекли двоє зловмисників

Для затримання втікачів в області введено в дію план "Перехоплення"
У Херсонській області в ніч із понеділка на вівторок з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) у райцентрі Новотроїцьке втекли двоє зловмисників. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в області.
"Вночі 26 червня з ізолятора тимчасового тримання у смт Новотроїцьке втекли двоє зловмисників", - сказано у повідомленні.
Так, за даними правоохоронців, чоловіки здійснили втечу, пошкодивши у прогулянковому дворі ізолятора тимчасового тримання металеві грати на даху. Для затримання втікачів наразі в області введено в дію план "Перехоплення".
Фото: втікачі з ІТТ
Вказано, що один із зловмисників був заарештований за розбій та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а другий - за вчинення грабежів та крадіжок.
Поліція просить населення про допомогою у пошуку втікачів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні в'язень, перестрибнувши 4-метровий паркан, втік на очах у охорони.