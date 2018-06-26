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У Херсонській області з ізолятору тимчасового тримання втекли двоє зловмисників

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 12:56
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для затримання втікачів в області введено в дію план "Перехоплення"

У Херсонській області в ніч із понеділка на вівторок з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) у райцентрі Новотроїцьке втекли двоє зловмисників. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в області.

"Вночі 26 червня з ізолятора тимчасового тримання у смт Новотроїцьке втекли двоє зловмисників", - сказано у повідомленні.

Так, за даними правоохоронців, чоловіки здійснили втечу, пошкодивши у прогулянковому дворі ізолятора тимчасового тримання металеві грати на даху. Для затримання втікачів наразі в області введено в дію план "Перехоплення".

Фото: втікачі з ІТТ

Вказано, що один із зловмисників був заарештований за розбій та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а другий - за вчинення грабежів та крадіжок.

Поліція просить населення про допомогою у пошуку втікачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні в'язень, перестрибнувши 4-метровий паркан, втік на очах у охорони.

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Теги публікації: Херсонская область, побег  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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