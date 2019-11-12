СБУ предотвратила спецоперацию ФСБ, задержав завербованного крымчанина

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) предупредила информационную спецоперацию ФСБ РФ по дискредитации украинских Вооруженных сил, задержав завербованного крымчанина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным украинских спецслужб, российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ.

Военный из десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно аннексированного Россией Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил российский паспорт, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать "русский мир".

Фото: задержанный военный (ssu.gov.ua)

Именно на Ближнем Востоке началось его сотрудничество с ФСБ. Чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной спецоперации по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии.

По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его "разоблачительные" выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ.

Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом. Во время досмотра у мужчины изъяли собранную на службе военную информацию и документы относительно участия в боевых действиях на востоке Украины. Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ будет устанавливать следствие.

РБК-Украина писало, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области боевики активизировали вербовку на военную службу граждан в обмен на российские паспорта.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники СБУ задержали экс-руководителя госпредприятия, который организовал контрабандную поставку оборудования и комплектующих для военных кораблей в Россию.