СБУ запобігла спецоперації ФСБ, затримавши завербованого кримчанина

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) попередила інформаційну спецоперацію ФСБ РФ із дискредитації українських Збройних сил, затримавши завербованого кримчанина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними українських спецслужб, російські куратори планували поширити у медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який вже перебував у полі зору військової контррозвідки СБУ.

Військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом до ЗСУ, прибувши із тимчасово анексованого Росією Криму. Правоохоронці з’ясували, що чоловік після окупації отримав російський паспорт, у 2016 році прийняв російську присягу та був відправлений до Сирії захищати "русский мир".

Фото: затриманий військовий (ssu.gov.ua)

Саме на Близькому Сході розпочалася його співпраця з ФСБ. Чекісти вирішили використати його українське походження для участі у межах спланованої спецоперації із дискредитації військово-політичного керівництва України та бойових можливостей української армії.

За задумом кураторів, після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії. Його "викривальні" виступи планувались на російських телеканалах та пропагандистських ЗМІ.

Оперативники СБУ перервали операцію ФСБ і затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом. Під час огляду у чоловіка вилучено зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на сході України. Наразі колишній військовий знаходиться під вартою, всі деталі його співпраці з спецслужбами РФ встановлюватиме слідство.

РБК-Україна писало, що на окупованих територіях Донецької і Луганської області бойовики активізували заходи по вербуванню на військову службу громадян в обмін на російські паспорти.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі співробітники СБУ затримали екс-керівника держпідприємства, який організував контрабандне постачання устаткування і комплектуючих для військових кораблів в Росію.