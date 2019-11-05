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На Донбассе боевики вербуют на службу граждан бывших советских республик, - ГУР

Новости » Общество     05.11.2019 - 14:56
На Донбассе боевики вербуют на службу граждан бывших советских республик, - ГУР
Иллюстративное фото (youtube.com/vice/news)

Многие из завербованных граждан имеют криминальное прошлое

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской области боевики активизировали мероприятия по вербовке на военную службу граждан в обмен на российские паспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что на воинскую службу вербуют граждан из бывших советских республик и лиц без гражданства из других стран. В ГУР отмечают, что многие из указанных лиц имеют криминальное прошлое.

"В течение октября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях увеличилось количество таких лиц, которые прибыли из неконтролируемых Украины участков границы с намерениями воспользоваться упрощенной процедурой для получения гражданства РФ", - сообщили в украинской разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела населенного пункта Золотое-5 пострадал 16-летний подросток. Как сообщили в ОБСЕ, инцидент произошел в конце сентября на оккупированной территории Донбасса. Подросток получил ранение из стрелкового оружия во время торжеств по случаю дня села.

Также РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки, 4 ноября, на Донбассе боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

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