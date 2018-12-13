СБУ запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору

Фото: Віктор Кононенко (УНІАН)

Провокації планували організувати у Києві та інших регіонах країни

Служба безпеки України запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Про це повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає кореспондент РБК-Україна.

У відомстві зазначили, що провокації планували організувати у Києві та інших регіонах країни.

"СБУ задокументовано наміри організувати в місті Києві та інших регіонах нашої держави провокації напередодні та під час проведення Об'єднавчого собору та створення Української помісної православної церкви", - заявив Кононенко.

За його словами, Служба безпеки наразі не затримала жодного підозрюваного у скоєнні провокацій. Втім, за його словами, у рамках кримінального провадження планується допитати намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Об'єднавчий собор, який відбудеться 15 грудня у Києві, винесені три питання. Передбачається, що Об'єднавчий собор триватиме один день. З технічного боку повинні бути прийняти три рішення: єдність церкви, її предстоятель і статут.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) планує узгодити з представником Вселенського патріарха всі питання для успішного Об'єднавчого собору.

Відзначимо, синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не дозволив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі.