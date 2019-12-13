СБУ предотвратила контрабанду запчастей для военных самолетов в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила контрабанду в Российскую Федерацию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев".

По информации ведомства, оборудование планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны России. Груз должен был поступить в РФ через третьи страны.

Во время проведения спецоперации в зоне таможенного поста аэропорта "Киев", а также обысков на складах и по месту жительства фигурантов в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которая доказывает планирование противоправных поставок.

Исполнителю сделки сообщено подозрение по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, контрразведка СБУ прекратила незаконный вывоз из Украины танковых двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ.

Кроме того, СБУ задержала экс-главу госпредприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в РФ. Нелегальными поставками занимался коммерческий директором госпредприятия, производившие продукцию, которая используется на военных лодках.