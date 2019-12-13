СБУ попередила контрабанду запчастин для військових літаків в Росію

Служба безпеки України (СБУ) запобігла контрабанду в Російську Федерацію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, зловмисники, використовуючи підроблені товарно-супровідні документи, без отримання відповідних дозволів і погоджень Державної служби експертного контролю, вчинили протиправне оформлення військових авиаагрегатов на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ".

За інформацією відомства, обладнання планували направити замовникам, які діяли в інтересах Міноборони Росії. Вантаж повинен був вступити в РФ через треті країни.

Під час проведення спецоперації в зоні митного поста аеропорту "Київ", а також обшуків на складах і за місцем проживання фігурантів у Києві, правоохоронці вилучили комплектуючі до бойовим літакам, митну та технічну документацію, яка доводить планування протиправних поставок.

Виконавцю угоди повідомлено підозра ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ припинила незаконне вивезення з України танкових двигунів, які використовуються для комплектування бойових бронемашин, що знаходяться на озброєнні у ЗСУ.

Крім того, СБУ затримала екс-главу держпідприємства, який організував контрабандне постачання обладнання і комплектуючих для військових кораблів в РФ. Нелегальними поставками займався комерційний директором держпідприємства, що виробляли продукцію, яка використовується на військових човнах.