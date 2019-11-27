Фото: танковые двигатели пытались вывезти из Украины (ssu.gov.ua)

Из Украины пытались вывезти двигатели, используемые для комплектации БМП-1 и БМП-2

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) прекратила незаконный вывоз из Украины танковых двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти из Украины дизельные двигатели, которые считаются товарами военного назначения. Во время последующих проверок по адресу коммерческой структуры, связанной с указанным лицом, было обнаружено еще 20 танковых двигателей, которые готовились в вывозу.

"Эти моторы устанавливаются на БМП-1, БМП-2 и относятся к товарам военного назначения. У злоумышленников также выявлено 21 корпус и другие запчасти к комплектации двигателей", - сообщили в СБУ.

На данный момент продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ задержала экс-руководителя госпредприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в Россию. Нелегальными поставками занимался коммерческий директором государственного предприятия, производившие продукцию, которая используется на военных лодках.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила хищение и реализацию комплектующих для военных самолетов МиГ-29.