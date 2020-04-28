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СБУ запобігла розкраданню понад 10 млн гривень на закупівлі масок в УЗ

Новини » Суспільство     28.04.2020 - 15:59
СБУ запобігла розкраданню понад 10 млн гривень на закупівлі масок в УЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мешканка Краматорська хотіла поставити понад 700 тисяч масок сумнівної якості

Служба безпеки України запобігла розкраданню понад 10 млн гривень під час закупівлі захисних масок для потреб донецької регіональної філії "Укрзалізниці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що схему привласнення державних коштів розробила мешканка Краматорська, яка планувала поставити "Донецької залізниці" понад 700 тисяч масок сумнівного походження за завищеними цінами.

"Правоохоронці заблокували постачання партії контрафактних масок і попередили завдання шкоди державним інтересам. За попередніми оцінками експертів, втрати держави через угоди могли становити більше десяти мільйонів гривень", - повідомили в СБУ.

За даним фактом відкрито справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що в Херсонській області СБУ викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків. Товар реалізовувався у різних регіонах України.

Також повідомлялося, що з початку введення карантину в Україні поліція викрила понад 400 осіб, які займалися шахрайством або поширювали неправдиву інформацію про коронавирусе.

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Новини України ДонецькСлужба безпеки УкраїниУкрзалізницярозкраданнямаска
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