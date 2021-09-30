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СБУ предотвратила диверсию на линии разграничения

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Донбасс, Четверг 30 сентября 2021 23:02
СБУ предотвратила диверсию на линии разграничения Фото: СБУ предотвратила диверсию на линии разграничения (ssu.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

СБУ предотвратила диверсии в районе линии разграничения. Работники Службы безопасности Украины обнаружили схроны боевиков с мощным арсеналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В Донецкой и Луганской областях обнаружены два боевых схрона так называемых "Л/ДНР". Из тайников изъято почти 40 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установкам.

По оперативным данным, тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.

В Луганской области был обнаружен тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения.

Также в Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон вблизи Мариуполя.

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Служба безопасности Украины
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