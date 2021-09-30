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СБУ запобігла диверсії на лінії розмежування

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Донбас, Четвер 30 вересня 2021 23:02
СБУ запобігла диверсії на лінії розмежування Фото: СБУ запобігла диверсію на лінії розмежування (ssu.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

СБУ запобігла диверсіям у районі лінії розмежування. Працівники служби безпеки України виявили схрони бойовиків з потужним арсеналом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У Донецькій та Луганській областях виявлено два бойових схрони так званих "Л/ДНР". З тайників вилучено майже 40 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також набої до великокаліберних кулеметів та зенітних установок.

За оперативними даними, схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп бойовиків.

В Луганській області було виявлено тайник із вибухівкою і бойовими гранатами був прихований у лісосмузі в декількох кілометрах від лінії розмежування.

Також у Донецькій області співробітники СБУ виявили схрон поблизу Маріуполя.

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Служба безпеки України
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