СБУ запобігла диверсії на лінії розмежування
Фото: СБУ запобігла диверсію на лінії розмежування (ssu.gov.ua)
СБУ запобігла диверсіям у районі лінії розмежування. Працівники служби безпеки України виявили схрони бойовиків з потужним арсеналом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У Донецькій та Луганській областях виявлено два бойових схрони так званих "Л/ДНР". З тайників вилучено майже 40 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також набої до великокаліберних кулеметів та зенітних установок.
За оперативними даними, схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп бойовиків.
В Луганській області було виявлено тайник із вибухівкою і бойовими гранатами був прихований у лісосмузі в декількох кілометрах від лінії розмежування.
Також у Донецькій області співробітники СБУ виявили схрон поблизу Маріуполя.