СБУ позбавила росіян землі під Києвом: 100 гектарів знову у власності України

Служба безпеки України викрила понад 170 громадян Росії, які незаконно володіли сільськогосподарськими землями під Києвом. Загальна площа ділянок - майже 100 гектарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Під час масштабної перевірки реєстрів Держгеокадастру СБУ виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 громадян Росії. Ці угіддя перейшли у власність росіян ще до повномасштабного вторгнення - здебільшого через спадщину.
Згідно з українським законодавством, іноземці не мають права володіти сільськогосподарськими землями. Якщо ж після року власність не переоформлюється, ділянки мають повертатися у держвласність.
Оскільки це не було зроблено профільним органом, СБУ разом із прокуратурою ініціювали процедуру примусового відчуження.
Наразі всі 100 гектарів передано на облік управління Держгеокадастру.
Нагадаємо, НАБУ днями повідомило про екстрадицію з Німеччини учасниці схеми із заволодіння земельними ділянками в Київській області на 1,8 млрд гривень. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про колишню начальницю Головного управління Держгеокадастру у Київській області Людмилу Приходько.
Також у Києві нещодавно на земельній корупції викрили інспектора КМДА. Його підозрюють у вимаганні з підприємця 15 тисяч доларів.
Загалом з КМДА було звільнено сімох посадовців, які фігурують у розслідуванні про земельну корупцію.
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