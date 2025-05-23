СБУ позбавила росіян землі під Києвом: 100 гектарів знову у власності України

Під час масштабної перевірки реєстрів Держгеокадастру СБУ виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 громадян Росії. Ці угіддя перейшли у власність росіян ще до повномасштабного вторгнення - здебільшого через спадщину.

Згідно з українським законодавством, іноземці не мають права володіти сільськогосподарськими землями. Якщо ж після року власність не переоформлюється, ділянки мають повертатися у держвласність.

Оскільки це не було зроблено профільним органом, СБУ разом із прокуратурою ініціювали процедуру примусового відчуження.

Наразі всі 100 гектарів передано на облік управління Держгеокадастру.