СБУ лишила россиян земли под Киевом: 100 гектаров снова в собственности Украины

Служба безопасности Украины разоблачила более 170 граждан России, которые незаконно владели сельскохозяйственными землями под Киевом. Общая площадь участков - почти 100 гектаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Во время масштабной проверки реестров Госгеокадастра СБУ обнаружила и подтвердила наличие участков у по меньшей мере 176 граждан России. Эти угодья перешли в собственность россиян еще до полномасштабного вторжения - в основном по наследству.
Согласно украинскому законодательству, иностранцы не имеют права владеть сельскохозяйственными землями. Если же после года собственность не переоформляется, участки должны возвращаться в госсобственность.
Поскольку это не было сделано профильным органом, СБУ вместе с прокуратурой инициировали процедуру принудительного отчуждения.
Сейчас все 100 гектаров переданы на учет управления Госгеокадастра.
Напомним, НАБУ на днях сообщило об экстрадиции из Германии участницы схемы по завладению земельными участками в Киевской области на 1,8 млрд гривен. По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшей начальнице Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмиле Приходько.
Также в Киеве недавно на земельной коррупции разоблачили инспектора КГГА. Его подозревают в вымогательстве с предпринимателя 15 тысяч долларов.
Всего из КГГА были уволены семь должностных лиц, которые фигурируют в расследовании о земельной коррупции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.