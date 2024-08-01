СБУ повідомила про підозру "воєнкору" Кремля у Луганську

Як зазначають правоохоронці, Яковенко позиціонує себе "воєнкором" - він готує заказні сюжети та знімає "прямі включення" нібито з передової. Насправді ж підозрюваний ховається більш ніж за 100 кілометрів від фронту, звідки поширює фейки про ситуацію на полі бою.

Також для поширення російської пропаганди він використовує свій Telegram-канал із аудиторією більш ніж 30 тисяч користувачів. У постах на каналі він намагається дискредитувати українських захисників та героїзує окупантів, зокрема тих, що захопили Лисичанськ.

СБУ з'ясувала, що ще у 2014 році Яковенко приєднався до підконтрольного Росії терористичного угрупування "Схід 13". Воно діяло на тимчасово окупованій території Луганської області.

Після повномасштабного вторгнення угруповання стало частиною з'єднань Південного військового округу РФ. А фігурант "перепрофілювався" у пропагандиста.

Як наголосили правоохоронці, йому заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі.