RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ сообщила о подозрении "военкору" Кремля в Луганске

Фото: Вячеслав Яковенко, российский "военкор" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Так называемый "военкор" россиян Вячеслав Яковенко во временно оккупированном Луганске получил подозрение. Он распространяет ложь о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отмечают правоохранители, Яковенко позиционирует себя "военкором" - он готовит заказные сюжеты и снимает "прямые включения" якобы с передовой. На самом же деле подозреваемый прячется более чем в 100 километрах от фронта, откуда распространяет фейки о ситуации на поле боя. 

Также для распространения российской пропаганды он использует свой Telegram-канал с аудиторией более чем 30 тысяч пользователей. В постах на канале он пытается дискредитировать украинских защитников и героизирует оккупантов, в частности тех, которые захватили Лисичанск.

СБУ выяснила, что еще в 2014 году Яковенко присоединилась к подконтрольной России террористической группировке “Восток 13”. Она действовала на временно оккупированной территории Луганской области. 

После полномасштабного вторжения группировка стала частью соединений Южного военного округа РФ. А фигурант "перепрофилировался" в пропагандиста. 

Как подчеркнули правоохранители, ему заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме. 

Что предшествовало

Напомним, 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян. Она призывала к геноциду украинцев.

Также в июне правоохранители сообщили о подозрении "генпродюсеру ТРК Крым" Олегу Крючкову. Он помогает зомбировать украинцев на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияЛуганскВойна в Украине