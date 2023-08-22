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СБУ повідомила про підозру прикордоннику, який перейшов на бік росіян та потрапив у полон

Вівторок 22 серпня 2023 14:21
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СБУ повідомила про підозру прикордоннику, який перейшов на бік росіян та потрапив у полон Фото: СБУ повідомила про підозру прикордоннику, який перейшов на бік росіян (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили про підозру прикордоннику, який самовільно залишив місце служби в Донецькій області та перейшов на бік російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що зловмисник потрапив у полон українських військових під час боїв у районі селища Нескучне в Донецької області у червні цього року.

За даними слідства, чоловік обіймав посаду начальника ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке" у Донецькій області.

Але на початку березня 2022 року він самовільно залишив місце служби і втік до тимчасово окупованого селища Нікольське Маріупольського району, де проживають його родичі.

Там він пройшов "співбесіду" з представниками російських спецслужб та командування регулярних військ РФ і погодився на їхню "пропозицію" вступити до лав окупаційного "МВС ДНР".

Зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти українських захисників на південному фронті.

Підозрюваний займав вогневі позиці поблизу російських укріпрайонів та блокпостів, які мали стримувати просування Сил оборони на Маріупольському напрямку.

СБУ повідомила про підозру прикордоннику, який перейшов на бік росіян та потрапив у полон

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали адвоката-зрадника, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.

Окрім того, у Дніпрі затримали агента російського ГРУ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду.

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