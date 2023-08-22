СБУ сообщила о подозрении пограничнику, который перешел на сторону россиян и попал в плен

Правоохранители сообщили о подозрении пограничнику, который самовольно покинул место службы в Донецкой области и перешел на сторону российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Отмечается, что злоумышленник попал в плен военных во время боев в районе поселка Нескучное в Донецкой области в июне этого года.

По данным следствия, мужчина занимал должность начальника ракетно-артиллерийского отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Новотроицкое" в Донецкой области.

Но в начале марта 2022 года он самовольно покинул место службы и сбежал во временно оккупированный поселок Никольское Мариупольского района, где проживают его родственники.

Там он прошел "собеседование" с представителями российских спецслужб и командованием регулярных войск РФ и согласился на их "предложение" вступить в ряды оккупационного "МВД ДНР".

Предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских защитников на южном фронте.

Подозреваемый занимал огневые позиции вблизи российских укрепрайонов и блокпостов, которые должны были сдерживать продвижение Сил обороны на Мариупольском направлении.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно правоохранители задержали адвоката-изменника, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске.

Кроме того, в Днепре задержали агента российского ГРУ, который действовал под прикрытием волонтерского фонда.

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