У Дніпрі затримали агента РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

За даними слідства, після затримання своїх спільників у січні 2023 року фігурант "заліг на дно", але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань.



Зазначається, що це вже восьмий агент з агентурної мережі ГРУ у Дніпрі, якого викрила Служба безпеки.



Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Діючи "під прикриттям", російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони України, які дислокуються на території регіону.



Також зловмисник передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову. Для збору розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ з офісу громадської організації, який знаходився поблизу залізничної розв’язки.



Крім того, фігурант "втемну" використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників.



Також російський агент відстежував відомості про наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру, а потім "зливав" агресору локації постраждалих об’єктів та масштаби руйнувань. Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на обласний центр.



Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами його листування з представником російського ГРУ.





Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За клопотанням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Агенти РФ

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала російського інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Авдіївському напрямку.

Також нещодавно правоохоронці викрили в Одесі зрадницю, яка займалась коригуванням російських ударів по місту.

А у Києві Служба безпеки України затримала російського агента-коригувальника, який "готував" новий ракетний обстріл столиці.