СБУ повідомила про підозру полоненому білорусу. Він воював на сході

Україна повідомила про підозру громадянину Білорусі, який найманцем воював на стороні Росії. Чоловіка було затримано під час контрнаступу на Донецькому напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки підозру за найманство отримав громадянин республіки Білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут", - пише пресслужба СБУ.

Наразі білорус перебуває поранений в українському полоні.

Як встановили слідчі, 22-річний громадянин Білорусі вийшов на російську приватну військову компанію ще в липні 2022 року. Вже 19 липня він підписав контракт на проходження служби з ПВК "Редут" на посаді кулеметника.

Фото: СБУ повідомила про підозру полоненому білорусу (ssu.gov.ua)

"21 липня найманець прибув до міста Ізюм Харківської області, де отримав зброю та почав воювати", - пише СБУ.

Вже в серпні його перекинули до селища Сватове Луганської області, а ще пізніше до селища Коровій Яр Лиманського району Донецької області.

"Завдяки контрнаступу ЗСУ злочинну діяльність найманця була припинена і 19 вересня він потрапив у полон", - додає СБУ.

Відповідно до ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України 22-річному громадянину Білорусі загрожує до 10 років позбавлення волі.