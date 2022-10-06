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СБУ повідомила про підозру полоненому білорусу. Він воював на сході

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Четвер 06 жовтня 2022 15:15
СБУ повідомила про підозру полоненому білорусу. Він воював на сході Фото: СБУ повідомила про підозру полоненому білорусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повідомила про підозру громадянину Білорусі, який найманцем воював на стороні Росії. Чоловіка було затримано під час контрнаступу на Донецькому напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки підозру за найманство отримав громадянин республіки Білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут", - пише пресслужба СБУ.

Наразі білорус перебуває поранений в українському полоні.

Як встановили слідчі, 22-річний громадянин Білорусі вийшов на російську приватну військову компанію ще в липні 2022 року. Вже 19 липня він підписав контракт на проходження служби з ПВК "Редут" на посаді кулеметника.

СБУ повідомила про підозру полоненому білорусу. Він воював на сході

Фото: СБУ повідомила про підозру полоненому білорусу (ssu.gov.ua)

"21 липня найманець прибув до міста Ізюм Харківської області, де отримав зброю та почав воювати", - пише СБУ.

Вже в серпні його перекинули до селища Сватове Луганської області, а ще пізніше до селища Коровій Яр Лиманського району Донецької області.

"Завдяки контрнаступу ЗСУ злочинну діяльність найманця була припинена і 19 вересня він потрапив у полон", - додає СБУ.

Відповідно до ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України 22-річному громадянину Білорусі загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також повідомило про підозру колаборантці з Херсону, яка надала окупантам дані про 23 українських патріотів.

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