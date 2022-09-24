"Здала" окупантам понад 20 людей. В Україні колаборантку підозрюють у держзраді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 КК України).

Підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.

За даними слідства, підозрювана передала окупантам відомості про 23 людей, які нібито становили загрозу «владі» До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.

"Повідомлено про підозру мешканці м. Херсона, яка з березня допомагає окупаційним військам РФ завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають Росії та підтримують окупаційні режими.

Також СБУ ідентифікувала й назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВД РФ".

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