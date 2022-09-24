"Здала" окупантам понад 20 людей. В Україні колаборантку підозрюють у держзраді
Жителька Херсона надала окупантам дані 23 особи. Вона із березня допомагає російським загарбникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Повідомлено про підозру мешканці м. Херсона, яка з березня допомагає окупаційним військам РФ завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, підозрювана передала окупантам відомості про 23 людей, які нібито становили загрозу «владі» До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.
Підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 КК України).
Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають Росії та підтримують окупаційні режими.
Також СБУ ідентифікувала й назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВД РФ".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.