ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На окупованій території Херсонської області ліквідували організатора катівень, - ГУР

Новость на русском →
Нова Каховка, Понеділок 20 березня 2023 13:06
На окупованій території Херсонської області ліквідували організатора катівень, - ГУР Фото: у Херсонській області ліквідували організатора катівень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На окупованій території Херсонської області ліквідували одного з колаборантів Сергія Москаленка. Зрадник був організатором катівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

У ГУР зазначають, що Москаленко був жителем тимчасово окупованої Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Після захоплення регіону російськими військовими він добровільно пішов на співпрацю з росіянами.

Колаборант отримав посаду так званого "начальника СІЗО", де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.

"ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

На окупованій території Херсонської області ліквідували організатора катівень, - ГУР

Фото: колаборанта Сергія Москаленка ліквідували (t.me/DIUkraine)

Нагадаємо, вчора росіяни повідомили, що у Новій Каховці підірвали авто командира взводу патрульно-постової служби поліції Херсонської області.

Також у Новій Каховці намагалися ліквідувати "заступника начальника ВЦА" Віталія Гуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область колаборант Новая Каховка Главное управление разведки
NEWS
Енергетика і не тільки: Наєв назвав потенційні цілі російських обстрілів
Енергетика і не тільки: Наєв назвав потенційні цілі російських обстрілів
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон