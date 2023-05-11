Створили катівню у Херсоні. Чиновнику "Росгвардії" та полковнику РФ оголосили підозру

Правоохоронці викрили організаторів однієї з катівень у Херсоні. Ними були один з командирів "Росгвардії" та полковник поліції РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора Андрія Костіна.

За даними слідства, заступник начальника управління "Росгвардії" Ростовської області та полковник російської поліції організували катівню у захопленому приміщенні ізолятора під час окупації Херсона. Вони віддавали накази бити та катувати українців.

Людей утримували у катівні з березня по жовтень 2022 року. Це були переважно проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців.

"Декого тримали годинами, інших - місяцями. У жахливих антисанітарних умовах. Били та катували, обмежували в їжі та воді, відмовляли у наданні медичної допомоги. Щодо щонайменше 17 чоловіків застосовували тортури статевих органів електрострумом", - зазначив Костін.

Генпрокурор додав, що наразі відомо про щонайменше трьох затриманих, яких закатували до смерті. Шістьох - примусово вивезли на тимчасово окуповані території.

Чиновнику "Росгвардії", полковнику поліції РФ, а також трьом його поплічникам оголосили підозру.

Фото: в Україні оголосили підозру росіянам, які створили у Херсоні катівню (facebook.com/AndriyKostinUa)

Нагадаємо, колишнього правоохоронця з Куп'янська будуть судити за співпрацю з росіянами. Він був "конвойником" під час окупації міста та охороняв незаконно затриманих українців.

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