UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ повідомила про підозру підсанкційному бізнесмену Фуксу

Фото: бізнесмен Павл Фукс (wikimedia org Jbuket)
Автор: Олександр Білоус

Служба безпеки України звинуватила підсанкційного бізнесмена Павла Фукса у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У СБУ заявили, що Фукс 2018 року незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд гривень.

З даними СБУ, холдинг Фукса підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Потім за безцінь викуповували у банківських установ кредитні зобов’язання цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.

"Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - розповіли в СБУ.

У СБУ також повідомили, що компанії Фукса ухилялися від сплати податків - по одній з операцій на 100 млн гривень.

За даними прес-служби, Фуксу та двом топ-менеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.

Як повідомляло РБК-Україна, у підсанкційного бізнесмена Павла Фукса в лютому 2023 року пройшли обшуки в рамках справи про зловживання службовим становищем "Надра України".

Нагадаємо, у червні 2021 року президент України Володимир Зеленський 24 червня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро ФірташСлужба безпеки України