СБУ повідомила про підозру підсанкційному бізнесмену Фуксу

У СБУ заявили, що Фукс 2018 року незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд гривень.

З даними СБУ, холдинг Фукса підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Потім за безцінь викуповували у банківських установ кредитні зобов’язання цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.

"Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - розповіли в СБУ.

У СБУ також повідомили, що компанії Фукса ухилялися від сплати податків - по одній з операцій на 100 млн гривень.

За даними прес-служби, Фуксу та двом топ-менеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.