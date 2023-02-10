У екс-нардепа Котвіцького та олігарха Фукса проводять обшуки

У колишнього нардепа 8-го скликання від фракції "Народний фронт" Ігоря Котвіцького та підсанкційного олігарха Павла Фукса проходяться обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Обшуки проходять у рамках справи про зловживання службовим становищем чиновниками "Надра України".

За даними Державного бюро розслідувань, акціонерне товариство займалося інвестиційними проектами у геологорозвідувальній галузі. Через укладення низки угод щодо його власності незаконно зникло майно вартістю десятки мільйонів гривень.

Всі ці товариства були пов'язані з підсанкційним олігархом Павлом Фуксом та екс-нардепом Ігорем Котвіцьким. Внаслідок протиправної діяльності посадових осіб Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області. При цьому, з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд гривень. Поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Служба безпеки України повідомляє, що за результатами обшуків виявлено та вилучено:

чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;

близько 300 тисяч доларів, 250 тисяч євро та 1,5 млн гривень готівкою

Наразі розслідування у рамках кримінальної справи за ст. 364 ККУ триває.

Фото: СБУ та ДБР провели обшуки у Котвіцького та Фукса (ssu.gov.ua)