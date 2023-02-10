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У екс-нардепа Котвіцького та олігарха Фукса проводять обшуки

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 15:19
У екс-нардепа Котвіцького та олігарха Фукса проводять обшуки Фото: олігарх Павло Фукс (wikimedia org Jbuket)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

У колишнього нардепа 8-го скликання від фракції "Народний фронт" Ігоря Котвіцького та підсанкційного олігарха Павла Фукса проходяться обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Обшуки проходять у рамках справи про зловживання службовим становищем чиновниками "Надра України".

За даними Державного бюро розслідувань, акціонерне товариство займалося інвестиційними проектами у геологорозвідувальній галузі. Через укладення низки угод щодо його власності незаконно зникло майно вартістю десятки мільйонів гривень.

Всі ці товариства були пов'язані з підсанкційним олігархом Павлом Фуксом та екс-нардепом Ігорем Котвіцьким. Внаслідок протиправної діяльності посадових осіб Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області. При цьому, з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд гривень. Поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Служба безпеки України повідомляє, що за результатами обшуків виявлено та вилучено:

  • чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур;
  • засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;
  • близько 300 тисяч доларів, 250 тисяч євро та 1,5 млн гривень готівкою

Наразі розслідування у рамках кримінальної справи за ст. 364 ККУ триває.

Фото: СБУ та ДБР провели обшуки у Котвіцького та Фукса (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 червня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

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Служба безпеки України Павло Фукс ДБР
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