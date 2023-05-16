СБУ сообщила о подозрении подсанкционному бизнесмену Фуксу

В СБУ заявили, что Фукс с 2018 года незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд гривен.

По данным СБУ, холдинг Фукса подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Затем за бесценок выкупали у банковских учреждений кредитные обязательства этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.

"Потом активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства", - рассказали в СБУ.

В СБУ также сообщили, что компании Фукса уклонялись от уплаты налогов - по одной из операций на 100 млн гривен.

По данным пресс-службы, Фукс и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

В рамках криминального производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.