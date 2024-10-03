СБУ повідомила про підозру головному конструктору дронів ZALA та "Ланцет"

Як й зазначалось вище, Захаров є власником, а також головним конструктором компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України. Наразі підприємство базується в Іжевську та є одним з найбільших виробників дронів для військових формувань Російської Федерації (РФ).

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії:

дрони типу "Ланцет";

новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

"Зазвичай ворог використовує "Ланцети" як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів", - додає СБУ.

Фото: Олександр Захаров, головний конструктор російських дронів ZALA та "Ланцет" (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Захарову повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України - пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності, оскільки він перебуває у Росії.