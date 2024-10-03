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СБУ сообщила о подозрении главному конструктору дронов ZALA и "Ланцет"

Фото: Александр Захаров, главный конструктор российских дронов ZALA и "Ланцет" (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Главному конструктору дронов ZALA и "Ланцет" Александру Захарову заочно сообщено о подозрении. С начала полномасштабной войны предприятие подозреваемого ZALA Aero Group изготовило почти 5 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Как и отмечалось выше, Захаров является владельцем, а также главным конструктором компании ZALA Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы для войны против Украины. Сейчас предприятие базируется в Ижевске и является одним из крупнейших производителей дронов для военных формирований Российской Федерации (РФ). 

Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании:

  • дроны типа "Ланцет"
  • новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20.

"Обычно враг использует «Ланцеты» как дроны-камикадзе для прямых атак по украинской бронетехнике, а дроны ZALA осуществляют поиск потенциальных целей, корректируют по ним огонь, а после поражения фиксируют последствия ударов", - добавляет СБУ. 

Фото: Александр Захаров, главный конструктор российских дронов ZALA и "Ланцет" (t.me/SBUkr)

Что грозит

Захарову сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. 

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения подозреваемого к ответственности, поскольку он находится в России. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина также сообщала о подозрении генерал-майору Российской Федерации Роберту Баранову, отвечающему за ракетные обстрелы по территории нашей страны.

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