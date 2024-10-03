СБУ сообщила о подозрении главному конструктору дронов ZALA и "Ланцет"

Как и отмечалось выше, Захаров является владельцем, а также главным конструктором компании ZALA Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы для войны против Украины. Сейчас предприятие базируется в Ижевске и является одним из крупнейших производителей дронов для военных формирований Российской Федерации (РФ).

Среди основных образцов беспилотных летательных аппаратов компании:

дроны типа "Ланцет"

новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20.

"Обычно враг использует «Ланцеты» как дроны-камикадзе для прямых атак по украинской бронетехнике, а дроны ZALA осуществляют поиск потенциальных целей, корректируют по ним огонь, а после поражения фиксируют последствия ударов", - добавляет СБУ.

Фото: Александр Захаров, главный конструктор российских дронов ZALA и "Ланцет" (t.me/SBUkr)

Что грозит

Захарову сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения подозреваемого к ответственности, поскольку он находится в России.