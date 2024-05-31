Відповідає за ракетні обстріли по Україні. Повідомлено про підозру російському генералу

Повідомлено про підозру генерал-майору Російської Федерації Роберту Баранову, який відповідає за ракетні обстріли по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що відомо

Як відзначає СБУ, Баранов є очільником головного обчислювального центру Генштабу Збройних сил Росії.Він відповідає за точність ударів країни-терориста по території України. Зокрема його підлеглі займаються програмування траєкторії руху крилатих, а також балістичних ракет та зазначають цілі, які повинні бути уражені. Насамперед мова йде про наведення ракет "Калібр", Х-101/555 та "Іскандер".

Фото: Роберт Баранов, очільник головного обчислювального центру Генштабу Збройних сил Росії (t.me/SBUkr)

"За матеріалами справи, ворог чітко розуміє, що програмує значну частину російської зброї для вогневого ураження мирної, цивільної інфраструктури України. Під час підготовки повітряних ударів по нашій державі, підрозділ Баранова співставляє координати цілей, отриманих від командування Генштабу Росії, з локаціями цивільних об’єктів на картах місцевості", - додає СБУ.

Від початку повномасштабної війни, від ракет, що були запрограмовані на ураження цивільної інфраструктури, загинули щонайменше 520 дітей.

Що загрожує

Баранову заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, поєднанні з умисним вбивством.

Зокрема було встановлено особи 30 його підлеглих, які причетні до злочинів проти України.