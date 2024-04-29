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СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника російських ракет "Калібр"

Понеділок 29 квітня 2024 16:33
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СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника російських ракет "Калібр" Фото: російська крилата ракета "Калібр" (zaxid.net)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника крилатих ракет "Калібр" - російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" - Фаріду Абдрахманову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Абдрахманов входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет "Калібр".

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні постачання ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора.

Надалі росіяни масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні. Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенеруючі підприємства.

СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшого виробника російських ракет &quot;Калібр&quot;

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Як зазначили у СБУ, оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Ракетні атаки по Україні

Нагадаємо, 27 квітня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні.

Загалом окупанти запустили по Україні 34 ракети, 21 з яких вдалося збити.

Зокрема, загарбники запускали "Калібри" з двох підводних човнів, які виводять із місць базування досить рідко.

Днем раніше військові повідомляли про виведення в Чорне море двох субмарин загальним залпом на 8 ракет типу "Калібр".

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