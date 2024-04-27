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У ЗСУ прокоментували удари РФ з підводних човнів під час обстрілу по Україні

Україна, Субота 27 квітня 2024 10:32
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У ЗСУ прокоментували удари РФ з підводних човнів під час обстрілу по Україні Фото: спікер ОК "Південь" Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу по Україні 27 квітня російські війська використали два підводних човни, випустивши з них, ймовірно, шість ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Водночас, як каже спікер, субмарини ворог використовує не часто, бо боїться, що їх уразять українські сили оборони.

"Вони бояться. Якщо б вони були впевнені на 100% у своїх здібностях, то субмарини виходили б частіше. Вони вийшли нещодавно кілька разів для того, щоб перевірити наскільки це можливо. Це застосування було очікуваним. Звісно ворог намагається якось повернути хоч якийсь функціонал Чорноморському флоту, бо вони зараз сховалися на базі в Новоросійську і там перебувають", - розповів він.

Наразі, за даними Плетенчука, ці дві субмарини знаходяться недалеко від пункту базування Новоросійськ.

"Скоріш за все вони будуть заходити до пункту базування. Більше кораблів в морі не перебуває", - зазначив він.

Коментуючи, скільки ворогу треба часу для переозброєння цих субмарин, щоб вивести ракетоносії знову, Плетенчук сказав, що це зробити технічно нескладно, але у РФ є інша проблема.

"Є інша проблема - наявність обладнання. Для того, щоб завантажити на субмарину відповідні ракети, вона має піднятися на поверхню, завантаження відбувається у надводному положенні. І спецкраном на горизонтальному лафеті ці ракети опускаються до рівня підводного човна, де вже їх у горизонтальному положенні завантажують в нього", - додав спікер.

Обстріл України

Російські війська масовано атакували Україну 27 квітня, використавши 34 ракети, у тому числі "Іскандер" та "Калібр". Як уточнили у Повітряних силах, загалом РФ випустила вісім крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Буквально вчора, 26 квітня, повідомлялося, що загарбники вивели в Чорне море два підводні ракетоносії. Це сталося після довгої паузи. Військові тоді зазначали, що загальний пуск складав саме 8 ракет типу "Калібр".

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