СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских ракет "Калибр"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Абдрахманов входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства РФ и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр".

По данным следствия, Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

С этой целью он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для оккупационных группировок страны-агрессора.

В дальнейшем россияне массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Основными целями врага являлись объекты гражданской и критической инфраструктуры нашего государства, в том числе жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Абдрахманову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как отметили в СБУ, поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.