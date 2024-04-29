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СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских ракет "Калибр"

Понедельник 29 апреля 2024 16:33
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СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских ракет "Калибр" Фото: российская крылатая ракета "Калибр" (zaxid.net)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя крылатых ракет "Калибр" - российской компании "Исследовательское конструкторское бюро "Новатор" - Фариду Абдрахманову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Абдрахманов входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства РФ и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр".

По данным следствия, Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

С этой целью он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для оккупационных группировок страны-агрессора.

В дальнейшем россияне массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Основными целями врага являлись объекты гражданской и критической инфраструктуры нашего государства, в том числе жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия.

СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских ракет &quot;Калибр&quot;

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Абдрахманову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как отметили в СБУ, поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Ракетные атаки по Украине

Напомним, 27 апреля российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине.

В общей сложности, оккупанты запустили по Украине 34 ракеты, 21 из которых удалось сбить.

В частности, захватчики запускали "Калибры" с двух подводных лодок, которые выводят из мест базирования достаточно редко.

Днем ранее военные сообщали про вывод в Черное море двух субмарин общим залпом на 8 ракет типа "Калибр".

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