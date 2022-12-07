СБУ попросили проконтролювати, чи "справедливо" відключають світло у Сумській області
У середу, 7 грудня, до Служби безпеки України звернулись із проханням проконтролювати, чи "справедливо" відключать електроенергію у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сьогодні ми провели велику нараду з представниками СБУ для того, аби цей правоохоронний орган включився та проконтролював справедливість вимкнення об'єктів і вимкнення житлових будинків від електромереж", - заявив Живицький.
За його словами, на сьогодні область має ліміти, які складають від третини до половини тієї потреби, яка є в регіоні. Раніше влада вже зверталась до енергетиків, аби графіки відключень були справедливими.
Громадян, у будинках яких електрику будуть вимикати не по графіку, закликають звертатись до голів громад та органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, що міський голова Рівного Олександр Третяк 7 грудня звернувся до "Укренерго" та СБУ в області, аби ті перевірили справедливість розподілу електроенергії.
Як повідомлялось, у Києві 7 грудня продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.
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