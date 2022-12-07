ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ попросили проконтролювати, чи "справедливо" відключають світло у Сумській області

Новость на русском →
Україна, Середа 07 грудня 2022 20:44
СБУ попросили проконтролювати, чи "справедливо" відключають світло у Сумській області Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 7 грудня, до Служби безпеки України звернулись із проханням проконтролювати, чи "справедливо" відключать електроенергію у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Сьогодні ми провели велику нараду з представниками СБУ для того, аби цей правоохоронний орган включився та проконтролював справедливість вимкнення об'єктів і вимкнення житлових будинків від електромереж", - заявив Живицький.

За його словами, на сьогодні область має ліміти, які складають від третини до половини тієї потреби, яка є в регіоні. Раніше влада вже зверталась до енергетиків, аби графіки відключень були справедливими.

Громадян, у будинках яких електрику будуть вимикати не по графіку, закликають звертатись до голів громад та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що міський голова Рівного Олександр Третяк 7 грудня звернувся до "Укренерго" та СБУ в області, аби ті перевірили справедливість розподілу електроенергії.

Як повідомлялось, у Києві 7 грудня продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Електроенергія Війна в Україні
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України