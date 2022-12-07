Мер Рівного просить СБУ та "Укренерго" перевірити відключення світла "на справедливість"
Міський голова Рівного Олександр Третяк 7 грудня звернувся до "Укренерго" та СБУ в області, аби ті перевірили справедливість розподілу електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.
"Звернувся до керівництва НЕК "Укренерго", СБУ в Рівненській області, по здійсненню позапланових перевірок на об’єктах енергетики щодо справедливого розподілу електроенергії між споживачами Рівного та заживлення об’єктів критичної інфраструктури", - написав він.
За словами Третяка, йдеться про ситуацію з електроенергією в Рівному та зокрема, в мікрорайоні "Північний".
Третяк вважає не припустимим "тримати людей в невіданні", в той час, як він особисто приймає дзвінки "від десятків мешканців міста щодня зі скаргами".
"Вимагаю максимального дотримання оприлюднених графіків відключень для населення та інформування про аварійні відключення", - додав він.
До того ж він наголошує на наступному:
- вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго - негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках з тепловими пунктами та котельнями і не порушувати нормативів відключення;
- вимагаю належної комунікації операторів розподілу електроенергії зі споживачами, зокрема донести інформацію про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.
Як повідомлялось, у Києві 7 грудня продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.
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