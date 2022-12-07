У Києві та ще двох містах діють екстрені відключення світла

У Києві сьогодні, 7 грудня продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Також про екстрені вимкнення світла попередили ще у двох містах. Мова йде про Одесу та Дніпро.

Зазначимо, раніше енергетики спрогнозували, що до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні. Проте це у разі, якщо не буде ракетних обстрілів з боку РФ.

Тим часом гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що остання ракетна атака по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.