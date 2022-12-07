ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та ще двох містах діють екстрені відключення світла

Новость на русском →
Київ, Середа 07 грудня 2022 08:30
У Києві та ще двох містах діють екстрені відключення світла Фото: у Києві та ще двох містах діють екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 7 грудня продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Також про екстрені вимкнення світла попередили ще у двох містах. Мова йде про Одесу та Дніпро.

Зазначимо, раніше енергетики спрогнозували, що до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні. Проте це у разі, якщо не буде ракетних обстрілів з боку РФ.

Тим часом гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що остання ракетна атака по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Одеса Днипро Електроенергія
NEWS
Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: Зима - ключовий етап війни
Данілов розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: Зима - ключовий етап війни
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України