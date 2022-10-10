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СБУ попередило українців про російські ІПСО: як уберегтися

Фото: СБУ попередило українців про російські ІПСО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни атакують Україну не лише ракетами, а й великою кількістю фейків та пропаганди. Українцям дали поради, як уберегтися від ворожих маніпуляцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Окрім ракет, ворог сьогодні "обстрілює" нас фейками та нісенітницями. Це - важлива частина його плану. Завдання окупантів - посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО)", - сказано у повідомленні.

Так, ворожі інформаційні канали можуть перебільшували кількість випущених ракет, брехати про наслідки уражень, а також розповсюджувати чутки про евакуацію представників влади.

З огляду на це, СБУ закликає українців:

  • Не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських Telegram-каналів
  • Не поширювати неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих
  • Отримувати інформацію виключно з офіційних джерел
  • Не знімати і не поширювати фото та відео наслідків "прильотів"

Нагадаємо, вранці росіяни завдали масованих ракетних ударів по Києву та низці міст України. Внаслідок атаки є багато загиблих та постраждалих.

Під ворожі удари, зокрема, потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у низці областей спостерігаються перебої зі світлом.

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