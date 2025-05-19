СБУ зірвала теракт у Києві: ФСБ хотіла підірвати ТЦК руками 17-річного агента

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 17-річний хлопець, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто. Однак суд випустив його з-під варти на домашній арешт.

Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому про готовність до виконання завдань.

Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ "перехопили" інформацію: фігурант отримав від росіян нове завдання - підірвати будівлю місцевого ТЦК.

Росіяни направили хлопцю координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду. Потім він мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта. При цьому російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він забрав вибухівку зі схрону і прямував до визначеної "цілі".



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Окрім цього вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підліток перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.