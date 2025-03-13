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СБУ попередила українців про посилення Росією дезінформації кампанії

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ворог активізував власні спецслужби в інформаційному просторі України зі залученням так званих "експертів", пропагандистів й блогерів, які поширюють антиукраїнський контент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Серед поширюваних ворогом тез: 

  • відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні;
  • акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави;
  • інформкампанії проти військово-політичного керівництва України;
  • тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені;
  • розповсюдження занепадницьких настроїв;

"Вкиди та обговорення цих наративів всередині нашої держави є частиною російської стратегії. А спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті", - додає СБУ. 

Кримінальні справи 

Згідно з даними СБУ, від початку повномасштабної війни у рамках протидії інформаційній агресії Росії було відкрито майже 2,5 тисячі кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів.  На даний час законної сили набрали вже понад 800 вироків суду.

У тому ж числі було оголошено підозру 62 пропагандистам й медійникам, серед яких 16 підозр стосується державної зради. 

Російська пропаганда 

Російська пропаганда під час повномасштабної війни проти України використовує дезінформацію, фейкові новини та маніпуляцію, щоб виправдати агресію і дискредитувати український спротив. Основні наративи включають заперечення воєнних злочинів й створення образу Заходу як ворога.

Пропаганда активно поширюється через телебачення, соцмережі та анонімні Telegram-канали, використовуючи ботів і тролів. Особлива увага приділяється міжнародній аудиторії — через проросійських політиків та медіа намагаються впливати на громадську думку в Європі та США.

СБУ нещодавно оголосила про підозру російському актору-пропагандисту Івану Охлобистіну

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