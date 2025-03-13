СБУ предупредила украинцев об усилении Россией дезинформационной кампании

Враг активизировал собственные спецслужбы в информационном пространстве Украины с привлечением так называемых "экспертов", пропагандистов и блогеров, которые распространяют антиукраинский контент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Среди распространяемых врагом тезисов:
"Вбросы и обсуждение этих нарративов внутри нашего государства являются частью российской стратегии. А попытки врага направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, снижение уровня международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте", - добавляет СБУ.
Согласно данным СБУ, с начала полномасштабной войны в рамках противодействия информационной агрессии России было открыто почти 2,5 тысячи уголовных производств в отношении интернет-агитаторов. В настоящее время в законную силу вступили уже более 800 приговоров суда.
В том же числе было объявлено подозрение 62 пропагандистам и медийщикам, среди которых 16 подозрений касается государственной измены.
Российская пропаганда во время полномасштабной войны против Украины использует дезинформацию, фейковые новости и манипуляцию, чтобы оправдать агрессию и дискредитировать украинское сопротивление. Основные нарративы включают отрицание военных преступлений и создание образа Запада как врага.
Пропаганда активно распространяется через телевидение, соцсети и анонимные Telegram-каналы, используя ботов и троллей. Особое внимание уделяется международной аудитории - через пророссийских политиков и медиа пытаются влиять на общественное мнение в Европе и США.
СБУ недавно объявила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Ивану Охлобыстину.
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