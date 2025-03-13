СБУ предупредила украинцев об усилении Россией дезинформационной кампании

Среди распространяемых врагом тезисов:

отработка кремлевских нарративов о войне в Украине;

акценты, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства;

информкампании против военно-политического руководства Украины;

тезисы о "потере субъектности" во время переговоров на международной арене;

распространение упаднических настроений;

"Вбросы и обсуждение этих нарративов внутри нашего государства являются частью российской стратегии. А попытки врага направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, снижение уровня международной поддержки, создание иллюзии протестных настроений и искажение данных о ситуации на фронте", - добавляет СБУ.

Уголовные дела

Согласно данным СБУ, с начала полномасштабной войны в рамках противодействия информационной агрессии России было открыто почти 2,5 тысячи уголовных производств в отношении интернет-агитаторов. В настоящее время в законную силу вступили уже более 800 приговоров суда.

В том же числе было объявлено подозрение 62 пропагандистам и медийщикам, среди которых 16 подозрений касается государственной измены.

Российская пропаганда

Российская пропаганда во время полномасштабной войны против Украины использует дезинформацию, фейковые новости и манипуляцию, чтобы оправдать агрессию и дискредитировать украинское сопротивление. Основные нарративы включают отрицание военных преступлений и создание образа Запада как врага.

Пропаганда активно распространяется через телевидение, соцсети и анонимные Telegram-каналы, используя ботов и троллей. Особое внимание уделяется международной аудитории - через пророссийских политиков и медиа пытаются влиять на общественное мнение в Европе и США.

СБУ недавно объявила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Ивану Охлобыстину.