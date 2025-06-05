СБУ попередила про нову тактику вербування у російських спецслужбах: деталі

"Це так званий прийом спецоперацій "під чужим прапором", який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз", - додає СБУ.

Протягом останніх тижнів СБУ вже запобігла декільком подібним злочинам. Нова тактика вербування ворога полягає в тому, що українські громадяни отримують у месенджерах повістки з вимогою з'явитись на допит до "слідчого СБУ" через "кримінальне провадження".

Після цього невідомі контактують з "жертвою" й пропонують "допомогу" у закритті "провадження". Втім, перед цим потрібно виконати певні "завдання":

прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для "донатів на ЗСУ";

придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

"Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер - і люди похилого віку", - додає СБУ.