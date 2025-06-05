СБУ попередила про нову тактику вербування у російських спецслужбах: деталі

Спецслужби Російської Федерації (РФ) вдаються до нової тактики вербування українців. Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог прикидається "співробітником Служби безпеки України (СБУ)".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Це так званий прийом спецоперацій "під чужим прапором", який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз", - додає СБУ.
Протягом останніх тижнів СБУ вже запобігла декільком подібним злочинам. Нова тактика вербування ворога полягає в тому, що українські громадяни отримують у месенджерах повістки з вимогою з'явитись на допит до "слідчого СБУ" через "кримінальне провадження".
Після цього невідомі контактують з "жертвою" й пропонують "допомогу" у закритті "провадження". Втім, перед цим потрібно виконати певні "завдання":
"Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер - і люди похилого віку", - додає СБУ.
Після початку повномасштабного вторгнення Росія активізувала спроби вербування українців через власні спецслужби. Метою таких дій є збір інформації про українські військові сили, критичну інфраструктуру або сприяння диверсіям.
Нещодавно СБУ затримала зрадника, який стежив за польотами бойової авіації Збройних сил України (ЗСУ) та передавав дані ворогу.
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