СБУ предупредила о новой тактике вербовки в российских спецслужбах: детали

Спецслужбы Российской Федерации (РФ) прибегают к новой тактике вербовки украинцев. В последнее время возросло количество случаев, когда враг притворяется "сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ)".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который до сих пор фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас", - добавляет СБУ.
В течение последних недель СБУ уже предотвратила несколько подобных преступлений. Новая тактика вербовки врага заключается в том, что украинские граждане получают в мессенджерах повестки с требованием явиться на допрос к "следователю СБУ" из-за "уголовного производства".
После этого неизвестные контактируют с "жертвой" и предлагают "помощь" в закрытии "производства". Впрочем, перед этим нужно выполнить определенные "задачи":
"Во время этих контактов российские кураторы также требуют установить на телефон вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета. Если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь - и пожилые люди", - добавляет СБУ.
После начала полномасштабного вторжения Россия активизировала попытки вербовки украинцев через собственные спецслужбы. Целью таких действий является сбор информации об украинских военных силах, критической инфраструктуре или содействие диверсиям.
Недавно СБУ задержала предателя, который следил за полетами боевой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передавал данные врагу.
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