ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зрадник із біноклем: СБУ викрила російського агента, який здавав аеродроми ЗСУ

Україна, Середа 04 червня 2025 11:20
UA EN RU
Зрадник із біноклем: СБУ викрила російського агента, який здавав аеродроми ЗСУ Фото: Затримання агента ФСБ спецслужбами СБУ на Житомирщині (ssu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

На Житомирщині СБУ затримала чоловіка, який стежив за польотами бойової авіації ЗСУ та передавав дані ворогу. Місцевого безробітного завербували російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

За даними відомства, агентом виявився 41-річний житель Житомирщини, який з лютого цього року співпрацював із ФСБ. Чоловіка затримали після того, як він передавав ворогу дані про польоти бойової авіації ЗСУ, що базується на Хмельниччині.

За завданням ФСБ він мав виявити розташування оперативних аеродромів Сил оборони, а також встановити графіки вильотів і посадок літаків. Як пояснили в СБУ, ця інформація потрібна була росіянам для того, щоб завдати максимально руйнівного удару - саме в момент перебування авіатехніки на летовищі.

Щоб не викликати підозр, зрадник облаштував на даху приватного будинку "спостережний пункт", звідки за допомогою бінокля вів розвідку за польотами українських військових літаків.

Контррозвідка СБУ виявила та задокументувала його діяльність. Після проведення заходів безпеки для захисту об’єктів оборони, агента затримали за місцем проживання.

Слідство встановило, що чоловіка завербували через Telegram. Співробітник ФСБ пообіцяв йому "швидкі гроші", однак обіцяної винагороди зрадник так і не дочекався.

Що загрожує

Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Харкові агента ФСБ, який проходив службу у штурмовій бригаді Національної гвардії. Він наводив удари на власний підрозділ.

Також спецслужби викрили мережу агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка наводила ворожі ракети по семи областях за допомогою відеореєстраторів.

Крім того, СБУ затримала "крота" в одному з провідних військових інститутів України, який готував ракетні удари по об'єктах вишу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Авіація України Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Руйнація будівель і пожежі: ДСНС показали наслідки атаки РФ по Харкову та передмістю
Руйнація будівель і пожежі: ДСНС показали наслідки атаки РФ по Харкову та передмістю
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках