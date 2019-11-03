В СБУ пообещали весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк.(facebook com uakateryna)

Следствию известен реальный круг вероятных заказчиков нападения

Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатаз в деле Екатерины Гандзюк. Об этом на встрече с активистами заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в пресс-службе, уголовное производство о нападении на Гандзюк передано в СБУ в ноябре 2018 года и в настоящее время следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу.

"Мы шаг за шагом приближаемся к привлечению к уголовной ответственности всех организаторов и заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", - сказал Тиводар.

В настоящее время следствие по делу Гандзюк продолжается в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры. "Служба рассматривает все версии, которые могли стать причиной нападения на Катерину, прежде всего связанные с ее обвинениями чиновников области в злоупотреблениях", - сказал руководитель Главного следственного управления СБУ.

Генпрокуратура 30 октября также определила подследственность СБУ в уголовном производстве относительно служебной халатности сотрудников полиции во время досудебного расследования нападения на Екатерину Гандзюк, отметили в пресс-службе СБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в деле о нападении на Екатерину Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам: Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Розыск одного из ключевых фигурантов дела, которого считают организатором нападения, Алексея Левина, проводится во взаимодействии с Интерполом. Как было установлено, 19 августа 2018 года он уехал за границу.

Напомним, 3 октября Генпрокуратура изменила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.