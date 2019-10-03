ГПУ сменила прокуроров по делу Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас вновь созданной группой прокуроров обновлен план досудебного расследования

По результатам совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовных производствах относительно причинения тяжких телесных повреждений общественной активистке Екатерине Гандзюк, повлекшие ее смерть, сменена группа прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в указанных производствах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что вновь созданной группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствах.

Напомним, три месяца назад сообщалось, что ГПУ остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Согласно постановлению, ГПУ выделила подозреваемых в одно производство и остановила его за то, что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. И к нему пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.

Добавим, что в апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Кроме того, Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства Гандзюк. Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года. Кроме того, суд зачислил фигурантам уже отбытый срок.