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В СБУ анонсировали результаты в деле убийства Гандзюк

Новости » Общество     01.11.2019 - 22:59
В СБУ анонсировали результаты в деле убийства Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com uakateryna)

Результат покажут в расследовании пяти производств

Служба безопасности Украины (СБУ) в ближайшее время продемонстрирует результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар в эфире "Свобода слова" с Савиком Шустером.

По его словам, кроме уголовного производства по убийству Гандзюк, расследуется еще пять уголовных производств, которые связаны с нападением на активистку, а также с обстоятельствами, которые предшествовали этому.

"Всего есть 5 уголовных производств. И по этим 5 уголовным производствам работа следователей продолжается под процессуальным руководством ГПУ. Могу вас заверить, что в ближайшее время в этих производствах будут результаты и они будут обнародованы для общественности", - заявил Тиводар.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку за дело об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

РБК-Украина писало, что Руслан Рябошапка заявлял, что генпрокуратура в течение нескольких месяцев сможет продемонстрировать результат в делах относительно нападения на активистов.

Напомним, 3 октября Генпрокуратура изменила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.

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Новости Украины Екатерина Гандзюк
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