СБУ здобула відомості про вербування бізнесмена Нагорного російською ФСБ

Фото: Тимофій Нагорний (facebook.com timofejn)

У РФ Нагорному запропонували створити та очолити в Україні політсилу

Служба безпеки України (СБУ) здобула відомості про вербування українського бізнесмена Тимофія Нагорного російською Федеральною службою безпеки (ФСБ). Про це на брифінгу повідомив голова управління СБУ Києва та області Олег Валендюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"Під час досудового розслідування було здобуто відомості про вербування ФСБ Росії українського громадського діяча (Тимофія Нагорного, - ред.)...За завданням кураторів громадський діяч мав створити та розвити політичну партію, як інструмент просування зовнішньо-політичних інтересів РФ та елемент дестабілізації ситуації в Україні. Ця структура мала взяти участь у виборах і лобіювати та відстоювати інтереси РФ, перешкоджати вступу України до ЄС та НАТО, піднімати питання про надання російській мові статусу державної в Україні", - поівдомив він.

Так, в ході брифінгу були продемонстровані матеріали слідства. Зокрема, СБУ показали фрагмент відео, на якому Нагорний розповідає про те, як він був арештований в Москві на Марші миру, його доставили у в'язницю, де і було проведено вербування.

"На Марші миру заарештували в центрі Москви, вони навіть не говорять, скільки мені дають і куди мене везуть... Вони мені сказали: чи зможеш ти очолити політичну силу, створити структуру, яку очолиш...", - розповів він співрозмовнику.

За словами Нагорного, РФ пропонує йому "всебічну, будь-яку допомогу". У свою чергу, від його "політсили" вимагають позаблоковий статус, другу державну мову - російську і, "якщо Україна піде в ЄС, то піде разом з Росією".

"Я зніми спілкуюся протягом 2013 року, але останній раз був два місяці тому... У мене за останній рік 4 поїздки або 5... Я і в Адміністрації (президента РФ) був, і в Держдумі був, і на Луб'янці був", - розповів він на відео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ затримала Нагорного у рамках розпочатого кримінального провадження за ознаками державної зради та шахрайства.

Додамо, 4 жовтня Печерський районний суд Києва обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і встановив заставу 528 600 гривень.