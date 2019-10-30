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СБУ получила показания сотрудника "МГБ ДНР"

Новости » Происшествия    30.10.2019 - 15:29
СБУ получила показания сотрудника "МГБ ДНР"
Фото: боевики на Донбассе (YouTube screenshot)

Бывший боевик дал показания о пытках украинских военных

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации вывели из оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика, сотрудника так называемого "Центра специальных операций МГБ "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, бывший боевик был свидетелем преступлений, совершенных террористами так называемой "ДНР", в частности незаконного содержания и пыток украинских военнослужащих, которые были взяты в плен. Впоследствии мужчина решил покинуть оккупированную территорию для дачи показаний украинской контрразведке.

Отмечается, что поскольку бывший боевик не принимал участия в боевых действиях, а также не совершал тяжких преступлений он был освобожден после дачи показаний.

"Суд, который учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ вывели на подконтрольную Украине территорию экс-боевика незаконных вооруженных формирований. Бывший боевик предоставил информацию о деятельности силового блока террористической организации "ЛНР".

Накануне контрразведка Службы безопасности Украины вывела на подконтрольную украинским властям территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине. По решению суда он также был освобожден от уголовной ответственности.

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