ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ отримала свідчення співробітника "МДБ ДНР"

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 15:29
СБУ отримала свідчення співробітника "МДБ ДНР"
Фото: бойовики на Донбасі (YouTube screenshot)

Колишній бойовик надав свідчення про катування українських військових

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) в ході спецоперації вивели з окупованої території Донецької області колишнього бойовика, співробітника так званого "Центру спеціальних операцій МДБ "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

За даними СБУ, колишній бойовик був свідком злочинів, скоєних терористами так званої "ДНР", зокрема незаконного утримання та тортур українських військовослужбовців, які були взяті у полон. Згодом чоловік вирішив залишити окуповану територію для надання свідчень українській контррозвідці.

Зазначається, що оскільки колишній бойовик не брав участі в бойових діях, а також не вчиняв тяжких злочинів його було звільнено після дачі свідчень.

"Суд, який врахував надану інформацію та допомогу слідству, звільнив його від кримінальної відповідальності", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ вивели на підконтрольну Україні територію екс-бойовика незаконних збройних формувань. Колишній бойовик надав інформацію про діяльність силового блоку терористичної організації "ЛНР".

Напередодні контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну українській владі територію ще одного свідка збройної агресії Російської Федерації в Україні. За рішенням суду його також було звільнено від кримінальної відповідальності.

Бойовики "ЛНР" почали відводити війська в Золотому
Новини України ДНРМГБбойовикиСлужба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся